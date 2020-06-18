Минпросвещения признало все аттестаты этого года действительными
Все аттестаты, выданные школьникам в этом году, признаны действительными, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.
Ранее появилась информация, что министерство планирует признать аттестаты, которые были выданы до 11 июня. В этот день объявили, что школьники получат документы о завершении учебы без экзаменов.
Ранее власти перенесли ЕГЭ и отменили выпускные, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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