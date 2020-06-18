Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
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Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там уточняется, что центр пока будет работать не на полную мощность. Подать заявление на получение визы можно будет по предварительной записи в период с 9.00 до 15.00. Выдача документов будет производиться с 16.00 до 18.00.
При этом стоимость визы, сроки рассмотрения и перечень необходимых документов не изменились.
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