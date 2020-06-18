Попова: масочный режим отменят только при абсолютно стабильной эпидситуации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России власти отменят режим обязательного ношения масок, когда эпидемиологическая ситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной, передает РИА «Новости».

«Тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален», — сказала Попова.

Она также отметила, что сам по себе коронавирус полностью не исчезнет, однако достичь ситуации, когда рост заболеваемости полностью прекратится, возможно.

В России, по последним данным, выявлен 561 091 случай COVID-19. Выздоровели 313 963 человек, погибли 7 660.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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