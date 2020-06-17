Под Рязанью бездомная собака покусала шестерых детей

В Рязанской области бездомная собака покусала шестерых детей, одного из них пришлось госпитализировать, пишет СУ СК по региону.

Сообщается, что пострадали дети от 6 до 12 лет. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, потому что отловом диких животных должны заниматься органы местного самоуправления.

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