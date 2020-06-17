Новый адвокат историка Соколова приступил к его защите

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов заключил соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правозащитник отметил, что уже приступил к знакомству с материалами дела.

В понедельник, 15 июня, Октябрьский районный суд Петербурга в третий раз перенес начало рассмотрения по существу дела Соколова из-за того, что обвиняемый отказался от своих прежних адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

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