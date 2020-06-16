В Британии умер уличный кот Боб, выступавший с известным музыкантом

В Великобритании скончался известный кот Боб, который, выступая вместе с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном, принес ему мировую славу, сообщает издание The Mirror.

«Боб спас мне жизнь. Это так просто. Он дал мне гораздо больше, чем просто дружеское общение <...> Я чувствую, что свет погас в моей жизни. Я никогда его не забуду», — сказал музыкант.

История уличного кота Боба и бывшего наркомана Джеймса Боуэна началась в 2007 году. Тогда бездомный музыкант решил приютить котенка и выступать с ним на улицах города, что позволило ему преодолеть зависимость.

Вскоре выступления друзей принесли им сначала местную, а затем и мировую славу.

Позже на основе этой истории музыкант написал книгу «Уличный кот по имени Боб». Позже был снят одноименный фильм, который также стал известен публике по всему миру.

После смерти животного Боуэн также заявил, что его кот сумел «затронуть миллионы жизней» и своим примером изменить их к лучшему.