Депутат Колесник рассказал, чего боится Зеленский

Депутат Колесник: Зеленский не хочет мира из-за опасений за свою жизнь
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не настроен на мирные переговоры с Россией из-за опасений за «свою жалкую жизнь». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Он отметил, что нормальный человек, который готов вести переговоры, не будет наносить удары по мирному населению. Такие решения говорят лишь о том, что Зеленский пытается компенсировать свои неудачи на фронте.

«Он хочет спровоцировать нас и сорвать переговоры. Ну и потом он же за свою жалкую жизнь борется, потому что не дай бог придет все к миру. Это конец Зеленского и банды, которая там сидит во главе Киева», — отметил Колесник.

Депутат обратил внимание на то, что между ударами ВСУ по гражданским объектам и переговорным процессом существует закономерность. По его словам, как только между Россией и США намечается продуктивное взаимодействие, украинские военные начинают бить по мирным домам, чтобы сорвать все договоренности сторон.

До этого SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины использовали для удара БПЛА типа «Лютый».

Ранее в Минобороны РФ назвали уничтоженные за сутки объекты инфраструктуры ВСУ.

