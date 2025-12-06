На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Катаре оценили желание ЕС отказаться от газа РФ к 2027 году

Глава Qatar Energy выразил недоумение решением отказаться от газа РФ к 2027 году
Shutterstock

Генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби оценил решение Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году. Его слова приводит ТАСС.

«Если это действительно так, это будет очень пагубно для Европы, на мой взгляд, не только для нефтегазовых компаний, но и для всех компаний», — сказал он.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока.

Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.

