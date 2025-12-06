Стало известно, пустят ли российских лыжников в Швейцарию на этап Кубка мира

Пресс-атташе Швейцарского государственного секретариата по миграции Самуэль Висс заявил, что российских лыжников в Швейцарию на этап Кубка мира при наличии визы, передает Sport24.

«Любой гражданин другой страны может свободно въехать на территорию Швейцарии при наличии действующей шенгенской визы. У российских спортсменов не возникнет никаких проблем в этом вопросе», — сказал Висс.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее чемпион Олимпиады Йоханнес Клебо заявил, что не радовался отстранению российских лыжников.