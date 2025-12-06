На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маргариту Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира

FT внесла Маргариту Симоньян в рейтинг самых влиятельных персон мира
Владимир Трефилов/РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вошла в список самых влиятельных людей мира, опубликованный британской Financial Times.

Авторы материала объяснили включение Симоньян тем, что они считают ее одной из наиболее преданных сторонниц курса президента России. В FT отметили, что, по их версии, она никогда не придерживалась либеральных взглядов — даже в годы учебы по обмену в США — и с самого начала выстраивала карьеру как сторонница действующей власти.

В издании напомнили, что в 2005 году Симоньян возглавила созданный тогда телеканал Russia Today, впоследствии ставший RT. По мнению авторов, ее риторика по отношению к западным странам остается жесткой: Великобританию она описывала как «разложившуюся империю».

Financial Times добавила, что Симоньян подчеркивает свою религиозность и недавно выпустила роман, переосмысляющий Евангелие от Иоанна и описывающий собственное видение Апокалипсиса.

Помимо Симоньян, в список попали основатель американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и другие.

Ранее Симоньян рассказала о популярности своей новой книги в МДК.

