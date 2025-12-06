На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовая авария произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
true
true
true
close
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Три человека пострадали в массовом ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

Авария произошла в Кировском районе Ленобласти на трассе Р21 «Кола». Судя по фото с канала, все машины — иномарки. Они сильно разбиты. Пострадавших людей госпитализировали в Шлиссельбургскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины ДТП не сообщаются.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами