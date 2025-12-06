Массовая авария произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

Три человека пострадали в массовом ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

Авария произошла в Кировском районе Ленобласти на трассе Р21 «Кола». Судя по фото с канала, все машины — иномарки. Они сильно разбиты. Пострадавших людей госпитализировали в Шлиссельбургскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины ДТП не сообщаются.

