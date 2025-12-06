На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор сообщил о «новых адресах» ударов по Украине

Военкор Сладков обнаружил много новых адресов в перечне ударов по Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что обнаружил «много новых адресов» в перечне ударов российских Вооруженных сил по Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По поводу ударов по территории Украины. В перечне целей обнаружил много новых адресов, накрываем глубокие тылы противника тотально», — написал журналист.

По его словам, основными целями ударов являются «железнодорожные узлы и энергетика». Сладков также упомянул аэродром в городе Староконстантинове, который «для полетов уже непригоден».

6 декабря министерство энергетики Украины заявило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.

В этот же день Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее «Военная хроника» сообщила о новой волне ракетных ударов по территории Украины.

