«Аморально и мерзко»: что грозит бойцу ММА за спарринг с памятником

Адвокат Сильвестри: к сожалению, бойцу Исмаилову грозит лишь до пяти лет
соцсети Исмаилова

Наказание за осквернение воинских мемориалов необходимо ужесточать. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам, член Ассоциации юристов России Максим Сильвестри, комментируя инцидент вокруг бойца ММА Заура Исмаилова, который выложил видео спарринга с памятником ветеранам МЧС.

«Конечно, налицо преступление. Статья 243 ч. 4 — осквернение воинских памятников, мемориальных досок, захоронений периода Великой Отечественной войны. Максимальное наказание — к сожалению, до пяти лет лишения свободы, это преступление средней тяжести. Но я считаю, что нужно увеличивать наказание за подобные преступления хотя бы до 10 лет.

В данном случае боец ММА совершил преступление. И если он ранее не был судим, вряд ли речь пойдет о реальном сроке. Поэтому нужно законодательно ужесточать наказание, чтобы было неповадно. К сожалению, безнаказанность приводит к полному беззаконию и к таким аморальным, мерзким действиям. Его нужно наказать строго», — считает Сильвестри.

Исмаилов на фоне негативной реакции удалил ролик и выступил с пояснением своих действий, заявив, что уже давно там тренируется, а памятник «просто удобный». Тем не менее в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по делу Исмаилова.

