В Госдепе рассказали, от кого зависит урегулирование украинского конфликта

Госдеп США: дальнейшее урегулирование конфликта на Украине зависит от России
true
true
true
close
J. Scott Applewhite/AP

Дальнейшее урегулирование украинского конфликта зависит от России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам встречи специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с представителями Украины. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Обе стороны согласились, что прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности РФ проявить серьезную приверженность долгосрочному миру, в том числе шаги по деэскалации», — отмечается в публикации.

Такое же заявление опубликовал и глава делегации Украины – секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Уиткофф и Кушнер подобных заявлений не делали.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.

