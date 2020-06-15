Движение на Ленинском проспекте восстановили после стрельбы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил о восстановлении движения на Ленинском проспекте в Москве, где днем произошла стрельба. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

В Центре добавили, что сотрудники правоохранительных, следственных органов освободили проезжую часть.

«Проезжая часть освобождена, движение восстановлено», — говорится в публикации.

Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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