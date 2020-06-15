Врач назвала распространенное осложнение у переболевших COVID-19

У переболевших коронавирусом пациентов часто наблюдается осложнение в виде озноба. Об этом рассказала врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью «Комсомольской правде».

По словам медика, есть данные, которые демонстрируют, что после исчезновения клинических симптомов COVID-19 у многих пациентов сохраняется озноб вне зависимости от температурных условий.

Зачастую пациенты принимают такой симптом за рецидив болезни и начинают снова принимать лекарства. Павлова рассказала, что тесты на COVID-19 в таких случаях показывают отрицательный результат. Ученые пришли к выводу, что осложнение свидетельствует о нарушении ЦНС, из-за чего и страдает центр терморегуляции.

Павлова посоветовала пить теплый чай, лучше травяной, а также теплую воду с сезонными ягодами, чтобы избавиться от озноба. Врач добавила, что не стоит злоупотреблять алкоголем.

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