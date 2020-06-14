Люди пострадали при взрыве газового баллона в Красноярске

Двое человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Красноярске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По данным МЧС, взрыв повредил несущие конструкции двух гаражных боксов, последующего горения не произошло. В результате инцидента пострадали мужчина и 14-летняя девочка.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, указано в сообщении МЧС.

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