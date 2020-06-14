В Китае число жертв взрыва автоцистерны возросло до 19

Число жертв в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян увеличилось до 19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.

По ее словам, число пострадавших возросло до 172 человек. Им уже оказывают медицинскую помощь, отметила Минлянь.

Ранее сообщалось, что автоцистерна взорвалась на шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу». После взрыва она пролетела на сотни метров через трех- и четырехэтажные здания.

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