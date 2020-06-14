В Аргентине число случаев коронавируса перевалило за 30 тысяч

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса нового типа в Аргентине увеличилось на 1 531 и достигло 30 295. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, число смертельных исходов от COVID-19 возросло до 815.

Отмечается, что больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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