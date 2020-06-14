Cиноптики рассказали о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ветреная погода будет наблюдаться ближайшую неделю на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в районе будет зафиксирована высокая температура.

«Но там ветер, он может усиливаться в понедельник: средний ветер – 8 метров в секунду, а при порывах он может быть больше», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что порывистый ветер является главной помехой для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.

«Существенных осадков не прогнозируется», — добавил Вильфанд.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. На данный момент ликвидируют последствия случившегося 670 человек и более 260 единиц специальной техники.

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