В Италии за сутки от коронавируса умерли 55 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 301, пишет минздрав страны.

Отмечается, что за день заразились 346 человек. 12 июня — 400 пациентов.

Всего в стране коронавирус подтвердился почти у 237 тысяч, выздоровели около 175 тысяч, умерли больше 34 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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