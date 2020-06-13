Мужчину убило молнией под Новосибирском

Мужчина погиб в результате удара молнии в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В следственные органы поступило сообщение о гибели 25-летнего мужчины от удара молнией, указано в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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