Более 4 тыс кубометров нефтяной смеси собрали за сутки на месте ЧП в Норильске

Специалисты собрали свыше четырех тыс. кубометров топливно-водяной смеси за сутки на месте ЧП в Норильске. Об этом сообщили в управлении МЧС по краю.

С начала ликвидации последствий ЧП спасателям удалось собрать почти 22 тыс. кубометров. Они также обработали сорбентом еще 3,4 тыс. кв. м. загрязненной территории, всего — 55,7 тыс. кв. м. Вывезли в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за 24 часа было около 9,5 тыс. т загрязненного поверхностного грунта.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске случилась разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. В настоящее время ликвидируют последствия ЧП более 700 человек и 285 единиц спецтехники.

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