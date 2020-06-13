В мире коронавирус выявили у более 7,65 млн человек

Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 7 650 696 человек, жертвами инфекции стали 425 869 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, за минувшие сутки прирост случаев COVID-19 составил 136 221, зарегистрировано 4 413 летальных исходов.

При этом вылечились от коронавируса 3 630 249 человек.

По состоянию на 12 июня в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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