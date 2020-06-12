В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3231, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Днем ранее сообщалось о 49 смертях.

Всего в Москве коронавирусом заразились почти 203 тысячи, выздоровели 118 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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