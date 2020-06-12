В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3231, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Днем ранее сообщалось о 49 смертях.
Всего в Москве коронавирусом заразились почти 203 тысячи, выздоровели 118 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве за последние сутки выявлено более 1,7 тысячи случаев COVID-19