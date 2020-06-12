Ребенок погиб в ДТП с автобусом в Амурской области

Ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Талакан. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и ударился в автобус Fiat Ducato, внутри которого находились 12 пассажиров.

Известно, что автобус следовал из Благовещенска в Талакан.

В результате аварии скончался несовершеннолетний пассажир машины — мальчик 2008 года рождения, пострадали водитель и трое других пассажиров автомобиля, а также еще один пассажир автобуса.

По данным ведомства, погибший сидел на заднем сидении без детского кресла и не был пристегнут.

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