Под Калининградом за сутки добыли сразу три янтарных самородка весом более 1 кг

Калининградский янтарный комбинат поставил суточный рекорд добычи самородков весом более 1 кг, передает «Интерфакс».

11 июня там было добыто сразу три янтарных самородка.

При этом с начала добычного сезона, стартовавшего 18 мая, на комбинате добыто уже четыре уникальных янтарных образования. Первый был найден 26 мая с рекордным весом в 2480 г.

Отмечается, что янтарные самородки весом более 1 кг встречаются достаточно редко.

По историческим данным, самый крупный самородок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине 19 века и весил 12 кг.

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