В МИД РФ рассказали, что может отсрочить мирные переговоры по Украине

Посол Мирошник: РФ не станет затягивать возобновление переговоров по Украине
РФ не будет затягивать возобновление переговоров с Украиной по мирному урегулированию, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, их продолжение зависит от решения американской стороны и того, кого Вашингтон направит на переговоры с Тегераном.

«Если это те же переговорщики, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине», — сказал дипломат.

Он подчеркнул что Москва не отказывалась от участия во встречах по урегулированию конфликта с Украиной.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о прекращении огня в украинском конфликте на фоне перемирия на Ближнем Востоке. По его словам, подобный шаг «может создать правильные предпосылки для договоренностей». За последний месяц политик уже не первый раз поднял это вопрос.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
