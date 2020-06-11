Вспышка COVID-19 произошла в кемеровском пансионате для ветеранов

Вспышку коронавируса выявили в пансионате для ветеранов и инвалидов в Кемерово, инфекцию обнаружили у 10 постояльцев и одного сотрудника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Известно, что на утро четверга, 11 июня, в Кемеровской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции, больше всего зафиксировано в Новокузнецке (27 человек) и Кемерово (22).

По состоянию на 10 июня в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6358 летальных исходов, выздоровели 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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