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Иностранец трубой разбил машину бывшей начальницы в Кронштадте

Mash: в Кронштадте мужчина разбил машину начальницы трубой и попал на видео

В Кронштадте иностранец, уличенный в краже, разбил машину начальницы металлической трубой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

34-летний сотрудник фирмы по торговле паллетами, разбил машину бывшей начальницы. Действия мужчины попали на видео, на кадрах ролика он железной трубой разбивает стекла и боковые зеркала.

Выяснилось, что иностранец был уличен владелицей фирмы в краже, хозяйка бизнеса написала на него заявление за воровство паллетов, мужчина вернул часть денег, но затаил обиду и решил выместить злобу на автомобиле бывшей начальницы.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Самаре местную жительницу подозревают в поджоге автомобиля бывшего супруга. Женщина поссорилась с экс-супругом и уговорила друга отомстить мужчине. Вместе они отправились на заправку, купили там канистру с бензином, облили машину потерпевшего, подожгли ее и вернулись домой, где стали распивать спиртное. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в центре Петербурга безработный мужчина поджег автомобиль соседа.

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