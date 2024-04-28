Врач перечислила работающие методы лечения мигрени

Мигрень – хроническая головная боль, приступы которой мешают человеку нормально жить. Вылечить мигрень нельзя, однако сегодня существуют эффективные методы ее лечения, которые включают триптаны, моноклональные тела и ботулинотерапию. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

«Мигрень, к сожалению, вылечить невозможно. Все, что мы можем — снизить интенсивность и частоту приступов. Пациенту можно назначить специальные препараты, если обычные обезболивающие ему не помогают. Это триптаны, — они более селективные и помогают снять только приступы мигрени», – рассказала специалист.

Если приступы частые, больше 5-8 раз в месяц, то врачи назначаю профилактическую терапию. Это препараты которые нужно пить постоянно, на протяжении минимум 6 месяцев, они будут снижать частоту приступов мигрени. Это могут быть бета-блокаторы, антагонисты рецепторов ангиотензина II ,противоэпилептические препараты или антидепрессанты с противоболевым эффектом.

«Сейчас появилось новое направление — моноклональные антитела, это те препараты, которые действуют именно на сам механизм возникновения мигрени, то есть являются патогенетическими. Сегодня в России зарегистрировано два таких препарата – фреманезумаб (Аджови) и эренумаб (Иринэкс). Они подкожно колются раз в месяц в течение полугода или года, и человек несколько лет может жить спокойно. Но это очень дорогая терапия. Один укол стоит около 20 тыс. руб.», – отметила невролог.

Также при хронической мигрени могут помочь уколы ботокса в определенные точки лица и шеи, в частности, в область виска.

Некоторые рекомендуют посетить остеопата или психолога, однако, по словам Шаповаловой, массаж или терапия у психолога не поможет избавиться от мигрени. Также в сети можно найти предложения хирургического лечения мигрени, но оно также не работает.

«Открою секрет: как только кто-то вам говорит, что избавит вас от мигрени навсегда, знайте – перед вами шарлатан. Помогут только лекарственные методы и модификация образа жизни: наладить режим сна, режим питания, максимально исключить провокаторы мигрени. Поэтому вместо того, чтобы пить по 10 таблеток в день и надеяться на сомнительные методики, лучше посетить невролога», – заключила специалист.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания – в интервью «Газете.Ru».

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