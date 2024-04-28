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В Латвии признали невозможность заменить лекарства из РФ

Минздрав Латвии не поддержал идею о запрете лекарств из России и Белоруссии

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Depositphotos

Министерство здравоохранения Латвии выступило против замены лекарств из России и Белоруссии из-за отсутствия заменителей. Об этом сообщил телеканал TV3.

Депутат Сейма Латвии Угис Митревиц предложил не закупать лекарства из России и Белоруссии. В минздраве ответили, что порядка 10% лекарств, необходимых пациентам, привозят именно из этих стран, заменить их невозможно.

«Заменителей им нет, поэтому минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — сообщили в министерстве.

До этого сообщалось, что в Латвии хотят отменить флаги России и Белоруссии на импортируемых из этих стран товарах. С подобным предложением выступил депутат Сейма Янис Витенбергс.

Депутат планирует ввести особые символы для белорусской и российской продукции, чтобы не показывать на упаковках флаги двух стран. Речь идет о маркировке происхождения товаров и продуктов в магазинах.

Ранее в Латвии пожелали России поражения на Украине.

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