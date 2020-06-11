В России все школьники получат аттестат без сдачи экзаменов

В 2020 году все российские школьники 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для продолжения обучения в средних профессиональных образовательных организациях не понадобятся дополнительные экзамены, ученики будут зачислены в них по результатам аттестатов.

При этом те, кто хочет получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ.

Основная стадия ЕГЭ в 2020 году начнется 3 июля — первыми состоятся экзамены по литературе и географии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Технологию поведенческого анализа протестируют на ЕГЭ в 2020 году

— Стресс и депрессия: как COVID-19 повлиял на подготовку к ЕГЭ

— Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня