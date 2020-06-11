Первая партия российского препарата от коронавируса поступила в больницы

Первая партия российского препарата от коронавируса «Авифавир» поступила в больницы, пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группу компаний «ХимРар», выполнивших передачу лекарства.

Отмечается, что «Авифавир» получили Московская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан и Екатеринбург.

В июне больницы получат 60 тыс. курсов лекарства, при необходимости будет производиться два млн курсов в год.

Ранее стало известно, что государство взяло под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса.

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