Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене

В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в группу людей. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

После этого они покинули машину и начали избивать пострадавших. Затем автомобиль скрылся.

В полиции отметили, что проводится розыск неизвестных. Правоохранители оцепили район ЧП.

Они также выразили мнение, что это могла быть «целенаправленная атака». В результате инцидента пострадали три человека. Они госпитализированы