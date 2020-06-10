СМИ узнали, что Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский конфликтовали

Афроамериканец Джордж Флойд ранее конфликтовал с подозреваемым в его убийстве сотрудником полиции Дереком Шовеном. Об этом сообщает CBS News.

Как рассказал телеканалу их бывший коллега Дэвид Пинни, Флойд и Шовен «сталкивались лбами» во время работы в ночном клубе города El Nuevo.

Он объяснил, что причиной конфликтов стало то, что Шовен был агрессивен по отношению к некоторым посетителям клуба El Nuevo.

Пинни также подтвердил данные о том, что Шовен хорошо знал Флойда. Семья афроамериканца и их адвокат настаивают на том, что убийство необходимо переквалифицировать в предумышленное, поскольку оно могло быть связано с личными отношениями.

Кроме того, владелица клуба Мая Сантамария отметила, что Флойд и Шовен работали на разных участках и не пересекались.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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