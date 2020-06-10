В Стокгольме неизвестные открыли огонь в ТЦ

Двое неизвестных открыли огонь в одном из торговых центров Стокгольма. Об этом информирует издание Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Отмечается, что полиция эвакуировала посетителей ТЦ Kista Galleria, который находится на северо-западе города.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 13.46 по местному времени (14.46 мск).

Двое злоумышленников применили оружие при попытке ограбить ювелирный магазин внутри ТЦ.

По данным издания, прибывшие на место правоохранители попросили посетителей покинуть торговый центр, предположив, что грабители все еще находятся внутри. Известно, что в конечном итоге они скрылись с места преступления.

В настоящее время полиция разыскивает грабителей. Информации о возможных пострадавших нет.

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