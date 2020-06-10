Россиян ожидает «арктическое вторжение»

На смену жаркой погоде в Россию придет «арктическое вторжение». Об этом сообщает портал «Метеовести» центра «Фобос».

Так, холодный фронт ожидается с Северного Ледовитого океана. Он принесет с собой обилие осадков, особенно в Архангельской области. Там уже начались первые осадки.

В Центральной части России и на Северо-Запада столбики термометров опустятся до +20°C. Здесь ожидаются обильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

Отмечается, что обойдет «арктическое вторжение» только крайний юг страны.

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