Россиян ожидает «арктическое вторжение»
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На смену жаркой погоде в Россию придет «арктическое вторжение». Об этом сообщает портал «Метеовести» центра «Фобос».
Так, холодный фронт ожидается с Северного Ледовитого океана. Он принесет с собой обилие осадков, особенно в Архангельской области. Там уже начались первые осадки.
В Центральной части России и на Северо-Запада столбики термометров опустятся до +20°C. Здесь ожидаются обильные ливни, грозы и шквалистый ветер.
Отмечается, что обойдет «арктическое вторжение» только крайний юг страны.
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