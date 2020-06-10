Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости».
Ранее в Дагестан направились медики из федеральных центров. Всего в республике коронавирусом заразились 6 175, выздоровели 4 636, скончались 309 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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