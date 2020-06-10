Добровольцев для испытания вакцины от COVID в России изолировали

В ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 добровольцы были помещены на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военные, во вторую — гражданские.

По данным Минобороны, на изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Гражданские добровольцы также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

В ведомстве пояснили, что изоляция проводится перед началом вакцинации для исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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