Спасатели за сутки потушили почти 40 лесных пожаров в России

Спасатели в России за сутки ликвидировали почти 40 лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Там рассказали, что, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в стране было потушено 38 лесных пожаров на площади 3 860 га.

В пресс-службе добавили, что к полуночи 10 июня в России действовал 21 лесной пожар на площади более 5,1 тыс. га. Наибольшая площадь пожаров — на площади почти 4,2 тыс. га — зафиксирована в Чукотском автономном округе.

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— В России за сутки спасатели потушили почти 40 лесных пожаров