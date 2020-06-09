Еще 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

В Москве после коронавируса скончались еще 56 пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

По данным оперштаба, у них был подтвержден диагноз пневмония, а также получен положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Всего от осложнений, вызванных COVID-19, в Москве умерли 3085 человек.

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