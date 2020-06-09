Ефремова привезли в суд Москвы для избрания меры пресечения

Актера Михаила Ефремова привезли в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по уголовному делу, которое ранее было возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом, передает ТАСС.

Как сообщается, конвоиры уже завели артиста внутрь суда.

Ранее стало известно, что Ефремов был официально задержан.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно, когда суд предъявит обвинение Михаилу Ефремову

— Ефремов задержан

— Михаил Ефремов признал себя виновным после смертельного ДТП