Суд Анапы отправил в колонию экс-полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки

Суд в Анапе отправил в колонию двух бывших полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки летом 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Отмечается, что один из подсудимых полностью признал свою вину и примирился с пострадавшей. Второй подсудимый вину не признал.

Суд назначил им наказания в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 года в колонии поселении.

Также они лишены права занимать должности на госслужбе в системе МВД в течение 3 лет. Приговоор в законную силу пока не вступил.

Скандал с полицейскими в Анапе разгорелся 27 августа. 17-летняя спортсменка приехала в город, чтобы принять участие в финале чемпионата России по пляжному волейболу. Как информировало следствие, поздним вечером девушка находилась на пляже с молодым человеком. Спортсменка занималась с ним сексом в тот момент, когда их застали полицейские.

В заявлении спортсменки было указано, что в сексуальную связь с ней вступили только двое полицейских, третий остался свидетелем изнасилования. Было возбуждено уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера». В отделении полиции, где работали фигуранты, прошел ряд увольнений. В том числе своих мест лишились руководители подозреваемых.

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