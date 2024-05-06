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В Венгрии заявили, что не будут выдавать Украине ее граждан

Венгрия отказалась выдавать Киеву граждан Украины призывного возраста

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Shutterstock

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил в интервью ATV, что Будапешт не собирается выдавать Киеву граждан Украины призывного возраста, находящихся на венгерской территории.

Он отметил, что в Венгрии не могут допустить, чтобы эти граждане отправились на фронт, где их ждет неминуемая участь. Шемьен также добавил, что власти Венгрии также не собираются выяснять, являются ли военнообязанными те или иные украинцы, которые перебрались в Венгрию. Он подчеркнул, что это диктуют соображения «элементарной гуманности».

До этого стало известно, что министерство внутренних дел Германии отказалось выдавать украинским гражданам альтернативные документы, чтобы предотвратить их призыв на военную службу. Об этом рассказал министр внутренних дел немецкой земли Гессен Роман Посек. Чиновник признался, что настроен скептически по отношению к выдаче гражданам Украины альтернативных документов. По его словам, сейчас не существует необходимых условий для соответствующих действий.

Ранее политолог объяснил, от чего будет зависеть решение Европейского союза (ЕС) о депортации украинских мужчин призывного возраста.

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