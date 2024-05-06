Власти Белгорода назвали число сбитых воздушных целей на подлете к городу

Над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Все оперативные и аварийные службы работают на местах», — написал глава региона.

Согласно данным Гладкова, в селе Никольское Белгородского района снаряд попал прямо в летнюю кухню и забрал жизнь одного мирного жителя. Среди других пострадавших зарегистрирована восьмилетняя девочка с осколочными ранениями, врачи оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь.

Помимо того, в результате воздушной атаки украинских войск в Никольском повреждения разной степени зафиксированы в 14 частных жилых домах и одной квартире, осколками посечена трактор и легковушка.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — заключается в публикации.

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