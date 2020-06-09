Москвичам предоставлено 10 млн упаковок лекарств от COVID-19
В Москве собран запас 53 лекарств от коронавирусной инфекции в размере 10 млн упаковок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
По ее словам, городские медучреждения, которые помогают пациентам с COVID-19, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами.
Пациенты с коронавирусом и ОРВИ, которые лечатся дома, также бесплатно получают лекарства при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом.
«Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок», — пояснила Ракова.
Она отметила, что в перечне зафиксировано 53 лекарственных препарата. Резерв создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы.
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