В мире коронавирус выявлен у 7,1 млн человек

Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 7 118 471 человека, жертвами вируса стали 406 522 пациента. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 103 342 человек, число летальных исходов — 3 670.

При этом излечились от болезни 3 293 579 пациентов.

По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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