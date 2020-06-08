Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден встретился с семьей погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп на своей странице в Twitter.

«Слушать друг друга — вот, что начнет исцелять Америку. Именно так поступил ... Джо Байден с семьей Джорджа Флойда: (он слушал) более часа», — написал Крэмп отметив, что Байден разделил горе семьи погибшего, что имело для них «огромное» значение.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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