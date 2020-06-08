Путин утвердил закон о создании единого регистра сведений о населении РФ

Президент России Владимир Путин утвердил закон о создании единого федерального регистра, в котором будут содержаться сведения о населении страны. Соответствующий документ был выложен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что этот закон предусматривает систематизацию информации, находящейся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, в том числе базах данных внебюджетных фондов.

Как сообщается, оператором такого регистра станет Федеральная налоговая служба (ФНС). В сам же Единый информационный ресурс будут внесены данные о гражданах России, а также иностранцах, которые проживают и (или) работают в РФ. Речь идет о ФИО, дате и месте рождения и смерти, поле, семейном положении, родственных связях. Кроме того, в регистре будут указаны СНИЛС и ИНН.

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